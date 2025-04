“Por ahora no habrá sangre”, Carlos Antonio Vélez fue certero ante la continuidad de Néstor Lorenzo

Una de las grandes decepciones para los amantes del fútbol de nuestro país han sido las presentaciones de la Selección Colombia que, en el tiempo reciente, no ha parado de perder puntos de forma consecutiva tanto en condición de local, como de visitantes, cediendo mucho terreno de cara a la clasificación a la copa del mundo, donde pasamos de estar entre los primeros puestos a pelear directamente el repechaje.

Esto ha hecho que todo el foco de la crítica se centre en el cuerpo técnico y el rendimiento de varios futbolistas, quienes se ha visto afectados por la situación y han expresado su descontento por lo que hay alrededor de una caída tan abrupta como esta, sobre todo después de haber tenido una Copa América casi brillante en la que perdimos la final ante Argentina.

Uno de los grandes detractores de Lorenzo es Carlos Antonio Vélez, quien usa sus redes para tirarles críticas punzantes cada dos por tres, siendo la última de ellas hoy, después de que la Federación lo ratificara por un buen tiempo: “La Selección Colombia confirma lo explicado esta mañana en “palabras mayores” de Antena 2 de RCN y Win Sports… ayer una hora hablaron DT y Presidente. Comunicación que ha sido permanente. Ya el DT, que terminará la eliminatoria, sabe que es lo que falla y es consciente de sus equivocaciones, como también que es lo debe cambiar. Clasificar es lo de menos… eso no está en riesgo. Hay que mejorar el juego además de los resultados y recuperar el mando del equipo evitando con ello los efectos negativos deportivos y la afectación severa de la autoridad (léase que no se debe dejar prepotear de ningún jugador cuando determine que debe ser sustituido como pasó, una vez más, en el entretiempo ante Paraguay) Por ahora no habrá sangre ni cumbre alguna“.