Hernán Torres le ganó millonaria demanda a importante equipo del continente y quedará ‘forrado en plata’

Uno de los entrenadores con mayor recorrido del FPC en los últimos años es el profe Hernán Torres Oliveros, quien cuenta con una amplia experiencia en el país y fuera de él. A pesar de tener varios títulos en su historial, lleva varios años sin poder consolidarse en una institución, tanto así que su regularidad ha sido bastante deficiente y esto ha hecho que cada vez menos elencos opten por contar con sus servicios y lo pongan al mando de una plantilla.

Uno de los últimos por los que pasó fue el Emelec de Ecuador, donde no tuvo ka mejor de las presentaciones y fue relevado de su caro por Leonel Álvarez, el hoy estratega del Bucaramanga. La salida de Hernán del cuadro eléctrico no se dio en muy buenos términos, tanto así que el técnico demandó al equipo, quienes deberán pagarle una amplia suma de dinero, como contó el periodista César Luis Merlo: "FIFA condenó a Emelec a pagarle u$s 40.000 a Hernán Torres por una deuda y, además, le aplicó multa de u$s 12.500 que deberá abonarle al ente que rige los destinos del fútbol. El club tiene hasta 45 días para cancelar todo. Si no lo hace, se expone a una prohibición de fichajes por 3 períodos“.

Leonel Álvarez quedó desempleado tras ser echado del Emelec de Ecuador

En un comunicado expresado por el club ecuatoriano, dejaron saber la salida del entrenador Leonel Álvarez de la dirección técnica, al parecer, por una seguidilla de malos resultados que guiaron a los directivos a tomar esta decisión: “El Club Sport Emelec comunica que en decisión tomada por su Directorio, ha resuelto que el profesor Leonel de Jesús Álvarez Zuleta y su cuerpo técnico dejen de prestar sus servicios a la institución”. De hecho, hace apenas unas semanas se había conocido que el club pasaba por una crisis financiera, en la que el entrenador afirmó no haber recibido pagos desde hacía un buen tiempo, cosa que ya comenzó a relacionarse con su salida del elenco.