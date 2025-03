Pon a prueba tus conocimientos sobre LeBron James con este quiz

LeBron James atrajo la atención nacional como el mejor jugador de baloncesto de preparatorias estadounidenses antes de ser reclutado por los Cleveland Cavaliers en 2003.

Con su singular combinación de tamaño, atleticismo y versatilidad en la cancha, se convirtió en cuatro veces MVP de la NBA. Tras liderar a los Miami Heat a títulos en 2012 y 2013, James regresó a los Cavaliers y ayudó a la franquicia a conseguir su primer campeonato en 2016. Desde que se unió a Los Angeles Lakers en 2018, ha ganado otro campeonato de la NBA y se ha convertido en el máximo anotador histórico de la liga.

1. ¿Cuál es el segundo nombre de LeBron?

a) Pierre

b) George

c) Raymone

2. Además del baloncesto, ¿qué otro deporte practicó en la preparatoria?

a) Lucha grecorromana

b) Football americano

c) Atletismo

3. ¿Cuánto mide LeBron James?

a) 2,06 metros

b) 2,00 metros

c) 2,12 metros

4. ¿Cuántos puntos anotó en su primer partido oficial de la NBA, jugando para los Cleveland Cavaliers?

a) 17

b) 21

c) 25

5. ¿En qué año comenzó a jugar con el equipo Miami Heat?

a) 2009

b) 2010

c) 2011

6. Ante qué equipo cayeron los Cleveland Cavaliers la final de la NBA en 2015, incluso con LeBron James como parte del equipo?

a) Chicago Bulls

b) Los Angeles Lakers

c) Golden State Warriors

7. ¿Cuál era el equipo favorito de LeBron cuando era niño?

a) Chicago Bulls

b) Boston Celtics

c) Phoenix Suns

8. Antes de ingresar a la NBA ya tenía un contrato con Nike por esta cantidad:

a) 80 mdd

b) 90 mdd

c) 100 mdd

9. ¿Cuántos reconocimientos como MVP de la NBA ya había ganado cuando tenía 25 años?

a) 0

b) 1

c) 2

10. ¿Cuál es la mayor cantidad de puntos que ha anotado en un solo juego, lo cual logró jugando con los Miami Heat contra los Charlotte Bobcats en 2014?

a) 61

b) 63

c) 65

11. ¿Cuál es la caricatura favorita de LeBron James?

a) Tom y Jerry

b) Los Simpson

c) Los Picapiedra

12. ¿Cuántas medallas de oro ha ganado en los Juegos Olímpicos con el equipo de baloncesto de Estados Unidos?

a) 2

b) 3

c) 4

Respuestas:

1 c / 2 b / 3 a / 4 c / 5 b / 6 c / 7 a / 8 b / 9 c / 10 a / 11 a / 12 b

Aciertos:

1-4 Principiante: Un buen resultado si tomamos en cuenta que no eres fan del baloncesto ni de LeBron James.

5-8 Intermedio: ¡Excelente! Se nota que sigues la carrera de este jugador, aunque no puedes considerarte un experto.

9-12 Avanzado: Eres un verdadero fan del baloncesto, de la NBA y de LeBron James.