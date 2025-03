“Deberían colaborar también”: DT de Santa Fe Femenino pidió a Win Sports y Dimayor una liga digna

El fútbol femenino en nuestro país ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer y Ómar Ramírez, técnico de Santa Fe, es consciente de ello.

Por tal razón, le pidió colaboración a Dimayor y a Win Sports para dignificar la liga

Ómar Ramírez, quien ya supo ser campeón del fútbol colombiano con Santa Fe y también jugar una final de Copa Libertadores, no solamente elogió el nivel de las futbolistas en nuestro país, sino que pidió apoyo para darle la visibilidad que merece.

Sucedió durante la rueda de prensa del partido entre Deportivo Cali vs Santa Fe, que terminó con victoria para las ‘Azucareras’

“Los partidos atractivos de la Liga, está claro cuáles son. La fecha pasada Nacional-América a las 2:00 p.m. en el Pascual, un lunes... es imposible que la gente acompañe. La Dimayor y Win, que son los dueños de los derechos y los que hacen los horarios, deberían colaborar también. Hago un llamado a Win, a Dimayor y ahora al nuevo presidente, que se ponga la capa y la mano a la obra de trabajar para el fútbol femenino y ayudar los clubes desde lo económico para que mejoren también ese tema en la Liga Femenina, para que nosotros podamos tener una liga digna...”.

¿Qué dice Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, sobre la Liga Femenina?

En la rueda de prensa que concedió el nuevo presidente de la Dimayor, se le preguntó acerca de sus estrategias para potenciar el fútbol femenino y esto fue lo que respondió:

“Hay que entender que es una liga en desarrollo y todavía no existe la definición de los derechos económicos y federativos. Entonces hay que empezar por normatizarlo y que desde FIFA se pueda lograr que realmente los clubes puedan tener una motivación adicional, no solo para armar un equipo femenino para una liga, sino para tener divisiones inferiores femeninas y poder sacar del talento que tenemos hoy. Hay que trabajar desde la base: no solo hacer la liga, sino lograr que queden en el ordenamiento jurídico interno del fútbol a nivel mundial y que den plata”.