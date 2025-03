“Fue un papelón”, Llinás contó el oso que pasó la primera vez que lo pusieron a hablar con Falcao

Andrés Llinás habló de todo lo que ha significado la llegada de Radamel Falcao a Millonarios y, entre otras, la pena que sufrió cuando lo pusieron a darle la bienvenida al jugador.

El defensor concedió una entrevista al sitio oficial del propio equipo, en donde contó particularidades de compartir con el reconocido atacante.

Entre otras, dejó claro que todos parecían niños pequeños y que nadie creía que en verdad fuera a jugar con ellos.

Efecto Falcao en Millonarios

“Siempre estaba el chisme y nosotros pensábamos que era imposible que viniera a Millonarios. Estamos hablando de Falcao García. El jugador más grande de Colombia, ¿por qué vendría a Millonarios?”, contó Llinás ante la posibilidad que siempre sonaba.

“Nosotros creíamos que no iba a ser posible que él jugara con nosotros de compañero. Teníamos claro que ama al equipo, pero no al punto que iba a perder muchas comodidades por venir acá. Empezando por la tranquilidad. Yo no creo que él pueda a ir a algún lugar tranquilo. Cosa que en cualquier otro lugar del mundo podría tener una vida normal”, agregó.

La llegada de Falcao y el papelón de Llinás

“Cuando llegó, todos parecíamos niños chiquitos, preguntándonos todo por él… La primera vez fue un papelón. Estábamos todos reunidos e hicieron una videollamada para presentarlo. Habló Gamero y después que hablara yo. Él Estaba en un carrazo… Entonces, yo, no: Tigre, y me despache. Después de 30 segundos, el man no dijo nada, se quedó callado y 5 segundos después: ‘perdón, es que no escuché nada, se me fue la señal’. Ahí todo el mundo se murió de la risa y me empezó a molestar”, contó entre risas.

Todo un chascarrillo y una apenada monumental resultaron las palabras de bienvenida que Andrés Llinás le dio a Radamel Falcao en Millonarios con quien ahora comparte camerino, cuando antes lo veía imposible.