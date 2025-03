Entre lágrimas, Luis Fernando Suárez se despidió el ‘Piripi’ Osma al aire en Win Sports: “Duele mucho”

Armando ‘Piripi’ Osma falleció este viernes 28 de marzo en Ambato, Ecuador, durante el entrenamiento de La Unión de la segunda categoría. El fútbol colombiano está de luto y uno de los más afectados fue Luis Fernando Suárez, quien no pudo evitar las lágrimas en plena entrevista con Win Sports.

El actual estratega de Deportivo Pereira concedió una entrevista para Win Noticias, tan pronto se enteró del fallecimiento del ‘Piripi’, razón por la cual, no pudo evitar romperse en llanto, justo antes de comenzar a contar las anécdotas que vivió junto a Osma:

“De Armando hay un montón de cosas buenas, me quedan cuando recibí la noticia de él. En los primeros momentos que tuve con él en Deportivo Cali, yo fui contratado a dirigir, Armando era el técnico de la primera C de expreso Palmira y él de metido como siempre llegó ‘profe mire aquí está el informe del equipo, así fue siempre, durante todo el tiempo que estuve metido en el Cali’. Luego, cuando yo salí por malos resultados a los cinco o seis meses, él salió por lo mismo, me llamó y me dijo que el día que quisiera contar con él, ahí estaba. Me llamó el Tolima y me fui con él para allá, hicimos buena campaña en 2002. Luego por algunas circunstancias no seguimos, nos llamaron de Aucas de Ecuador y recuerdo claro que nos fuimos con una mano adelante y otra atrás, tres del cuerpo técnico, nos fuimos a vivir a un apartamento, no teníamos cómo pagar tres apartamentos. Él dormía en el sofá cama, los viernes siempre comprábamos un vino de caja porque no había plata y él hacía un sándwich con madurados y quedo, charlábamos de fútbol. Un año después estábamos en la Selección Ecuador. Muchos de lo que yo conseguí como entrenador y de llegar al punto que llegamos, fue gracias al trabajo con Armando. Me duele mucho perder a un amigo que me hizo crecer tanto como entrenador de fútbol”.