Jugador de Millonarios denunció que tuvo que cerrar sus redes sociales ante los insultos de los hinchas

El equipo de Millonarios está pasando por una etapa difícil en el fútbol colombiano. A pesar de los cambios en la dirección técnica, su rendimiento ha bajado en comparación con la temporada pasada, mostrando resultados poco satisfactorios tanto en lo colectivo como en lo individual. Un ejemplo reciente fue la derrota 3-2 en el clásico capitalino, donde el rival mostró una mejor táctica y estuvo cerca de ganar por un margen más amplio. Las destacadas intervenciones de Iván Arboleda y Leonardo Castro evitaron que la derrota fuera más contundente.

PUBLICIDAD

Aunque David González no estuvo presente en el banquillo, se le ha señalado como el principal responsable por la falta de trabajo visible en el equipo en varios aspectos, lo que ha ocasionado que reciban muchos goles y sufran derrotas durante la temporada. Esto ha llevado a que se comience a exigir un cambio en el cuerpo técnico antes de que sea demasiado tarde.

Ahora, para muestra del mal ambiente alrededor del plantel, el futbolista Juan Carlos Pereira denunció que tuvo que cerrar sus redes sociales por culpa de los hinchas que lo insultan de forma reiterada y airada debido a sus recientes actuaciones: “Mi situación en millonarios nunca ha sido ni la mejor, ji la peor. Soy un jugador grande, que trata de asumir los retos, estos es futbol y te da revanchas... he sido resistido por la hinchada, estas últimas semanas he tratado de ser fuerte, incluso me he comunicado con varios y he dado explicaciones de que no es bueno pelear por redes, trato de evitar eso con el tema de bloqueo. Si me he sentido un poco dolido, siempre trato de darlo todo en el campo... Si he tenido problemas con ese tipo de redes, quiero decir que como ser humano también me afecta, entonces echando para adelante y sabiendo que el futbol da revanchas”.