“En ningún momento he salido a decir”, Leonardo Castro se mostró furioso por pregunta sobre su renovación con Millonarios

Millonarios se encuentra en un periodo de dificultades significativas dentro del fútbol profesional colombiano. A pesar de los cambios en la dirección técnica, la situación del equipo ha empeorado en comparación con la temporada anterior, con resultados decepcionantes tanto a nivel grupal como individual. Un ejemplo reciente de esto es su derrota 3-2 en el clásico capitalino, donde fueron superados tácticamente por su rival, quien mereció una victoria aún más amplia. Las actuaciones de los jugadores Iván Arboleda y Leonardo Castro evitaron que la derrota fuera aún más abultada.

PUBLICIDAD

Pese a que David González no pudo estar en el banquillo, sí fue el gran señalado por el poco trabajo que se le ve al plantel en múltiples aspectos, que los han llevado a recibir muchos goles o derrotas en lo que va de la temporada, y que, entre otras cosas, se esté exigiendo desde ya el cambio de cuerpo técnico antes de que sea demasiado tarde.

Una de las grandes preocupaciones de los hinchas es la no renovación de su máxima estrella, Leonardo Castro, quien justo después de la derrota ante Santa Fe fue cuestionado sobre su situación contractual, cosa que pareció molestarle respondiendo lo siguiente: “¿Quién dijo que yo no quiero renovar? En ningún momento he salido a decir, el equipo tampoco, creo que a veces especulan y ponen palabras en la boca de uno. Quieren formar conflicto donde no los hay, en este momento estoy contento en Millonarios, quiero seguir trabajando en Millonarios y en ningún momento he dicho que no quiero renovar“.

Jugador de Millonarios reveló la dura situación del equipo con el cuerpo técnico

Una de las cosas que terminó de confirmar el mal momento que se vive en la interna del plantel fue las declaraciones de Santiago Giordana en la zona mixta, donde dejó saber que hay fuertes inconvenientes sobre las cosas que se pueden hablar, llegando incluso a multarlos y sancionarlos: “Uno trabaja mucho, pero pasan cosas extra a lo futbolístico que nos está pasando seguido. No quiero hablar mucho porque después nos suspenden el técnico, no cobran multa, uno ya no se puede expresar”