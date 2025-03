Equipo antioqueño se quedó sin su entrenador de forma repentina y ya buscan desesperados su reemplazo

El inicio de esta temporada 2025 en el Fútbol Profesional Colombiano ha sido bastante movido, teniendo en cuenta la cantidad de partidos con la que hemos comenzado y los problemas que ya varios han tenido por su mal rendimientos, peleas, hinchas, y en general, todo lo que le suele dar color a nuestro fútbol, más allá de lo bueno y lo deportivo. A esto, siempre se le ha sumado la cantidad de entrenadores que son relegados de sus caros en varios elencos, tanto grandes, como pequeños, y más cuando hay torneos internacionales de por medio.

Para ejemplificar esto, Independiente Santa Fe tuvo un inicio curioso, ya que no iba al en liga, pero su año dependía de la serie contra Deportes Iquique, modesto equipo de Chile el cual no debería ser problema, y sí que lo fue, ya que los elimino en la fase previa de la Copa Libertadores y generó que la hinchada no perdonara la humillación recibida. Asimismo, en el lado del Bucaramanga, Gustavo Florentín no le encontró el derecho al equipo y terminó fuera de la institución, justo antes del debut del equipo en el torneo internacional, siendo relevado por Leonel Álvarez.

Ahora, a pesar de que Águilas Doradas no juega ningún torneo internacional, el objetivo de la institución es volver, por lo menos, a la Copa Sudamericana, cosa que lograron hace unos semestres y que, ante las malas gestiones de los últimos entrenadores, está lejos de ocurrir. El último de sus fracasos fue el proyecto Pedro Depablos, quien llegó después de una buena campaña en Llaneros y que no logró encontrar un equipo lo suficientemente competitivo. Así lo expresó el periodista Pipe Sierra en sus redes sociales: “Pedro DePablos (48) no es más el entrenador de Águilas Doradas. El equipo del Oriente Antioqueño ya busca a su reemplazo El venezolano asumió en diciembre la dirección técnica luego de su paso por Llaneros“.