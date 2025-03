Grave acusación del DT de Unión Magdalena: “No le pasa a Millonarios, América ni Nacional”

Unión Magdalena estuvo muy cerca de conseguir su primera victoria ante Boyacá Chicó en la tarde de este domingo 16 de marzo, pero el 2-0 que anotó en tiempo de adición, se convirtió en un 1-1 debido a la revisión del VAR.

Entonces, Carlos Silva, el técnico interino de Unión Magdalena por este partido mientras asume Alexis García junto a Gerardo Bedoya, hizo una delicada acusación al arbitraje.

En primer lugar, Silva comenzó recalcando que los jugadores del cuadro ‘Ajedrezado’ pidieron por lo menos tres veces que les otorgaran un penal: “La película de partido, recuerdo que hubo 3 situaciones de área donde los jugadores del Boyacá Chicó se tiraron y pidieron penal, entonces después las relaciono con la última porque hubo una jugada que parecía mano de Cristian y ninguno la reclamó”.

Posteriormente, el técnico interino confesó la charla que tuvo con el árbitro cuando finalizó el juego: “Al árbitro le dije que era un mago porque convirtió un 2-0 en un 1-1. Eso no lo ha hecho nadie, primera vez en la historia del fútbol. Le pasó al Unión Magdalena, eso no le pasa a Millonarios, ni al América en su casa nia Nacional, eso te lo aseguro, en un clásico Nacional - Millonarios en Bogotá no le pasa a Millonarios y en Medellín no le pasa a Nacional, porque el país es de estratos, tanto en su sociedad como en el fútbol y en todo”.

Finalmente, Silva dejó claro que confia en la recuperación del Unión Magdalena para salvar la categoría: “Eso se lo hacen al Unión Magdalena, tenemos que sentar algún precedente para que no nos vuelva a ocurrir. Estamos en una posición de descenso de la cual vamos a salir porque tenemos un equipo muy bueno y hoy lo demostramos, controló todo el partido. Chicó se lleva un punto sin hacer un solo tiro a puerta, además del penal que hizo el mago”.