Jorman Campuzano confesó desgarrador momento que lo tuvo al borde del retiro

Jorman Campuzano, jugador de Atlético Nacional, contó una dura situación personal y familiar que vivió mientras actuaba en Boca Juniors y de la que pocos tenían conocimiento, cuando perdió un hijo e incluso contó que este triste episodio lo tuvo al borde del retiro.

Fue después del clásico colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali, en el que él fue una de las grandes figuras del partido, que se confesó ante la prensa que sacó a colación su paso por el fútbol argentino.

Tras conocerse su duro momento, muchos hinchas de Boca Juniors se han expresado en páginas partidistas, pidiendo excusas por haberlo insultado en ese entonces, sin saber la dura carga que llevaba el jugador por dentro.

Jorman Campuzano perdió un hijo

“Respeto a Boca. Jugué 150 partidos, entonces no sé por qué la gente dice que difícil. Viví momentos difíciles, pero no fue en lo futbolístico. Fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben, entonces no quería jugar más al fútbol”, confesó ante los micrófonos.

Dejando claro: “Yo viví lo más difícil que es perder a un hijo. Ahora, de aquí para allá es ganancia. Tengo mis dos hijos que me ponen el trabajo más difícil que es ser el mejor padre para ellos”.

“Entonces, no culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a las cosas”, reflexionó.

Incluso, antes de regresar a Colombia: “Tuve varias ofertas del fútbol mexicano y brasileño, pero dije que era el momento de volver a Nacional porque fue quien me cambió la vida, después de Pereira que me dio la oportunidad de debutar, me abrió las puertas internacionalmente, entonces, feliz. Lo estoy disfrutando”.

Además, dejó claro que hay “Otras cosas que se hablaron que soy hincha de otra institución: Nacional es lo más grande y estoy feliz acá. Nacional es lo más grande en Colombia y el que discute eso es ya terco en el fútbol”.

Jorman Campuzano se confesó y nos dejó helados a todos con el relato del duro momento que debió afrontar cuando perdió a un hijo, pero que superó a punta de coraje para volver a ser figura en el fútbol, el mismo que estuvo cerca de dejar a un lado.