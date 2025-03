Carlos Antonio Vélez dio de qué hablar por lo que hizo con nuevo narrador de Win Sports

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas deportivos más discutidos por la afición del fútbol colombiano y en esta ocasión llovieron comentarios sobre él por lo que hizo por su colega, Gustavo el Tato Sanint que regresó a las pantallas de Win Sports.

Luego de su inesperada salida de Caracol Radio, el experimentado narrador tuvo la oportunidad de volver al canal que transmite el fútbol colombiano y para su regreso fue fundamental el analista al que en esta ocasión los aficionados le agradecieron el gesto que tuvo.

De hecho, este fin de semana se dio el esperado retorno y por eso algunos aprovecharon para agradecer al uno y compartir la entrevista que dio el otro a finales del mes pasado.

Carlos Antonio Vélez fue clave en regreso de Tato Sanint a Win Sports

El propio relator había comentado hace unos días en una entrevista con KienyKe acerca del duro golpe de su salida del medio anterior y del apoyo que recibió de Vélez que fue clave para volver a Win Sports.

“En plena transmisión me llegó un mensaje de Carlos Antonio Vélez: ‘Tato, se cierra una puerta, pero se abre otra. Yo me encargaré. Voy a hablar con mi gente, con los altos ejecutivos del canal Win, porque estás muy vigente”, contó el narrador en la citada charla. “Me dio la importancia, ese colegaje que le agradecí al aire”, añadió al respecto.

Esta situación generó bastantes comentarios con elogios para el analista por su gran gesto con su colega que había sido sacado de Caracol Radio luego de muchos años.

“Ese Calvo no me lo aguanto, pero luego sale con esas verdades como la del Once Caldas y luego esto con Tato y es imposible no aplaudirle. Gracias Calvo”.

“Tremenda contratación, ni Florentino Pérez hace un fichaje de esos, felicitaciones a Carlos Antonio Vélez”.

“Cada día quiero más a ese calvo”.

“CAV odiado por muchos, pero es una gran persona”.

Esos fueron algunos de los tantos elogios que la gente, con sus particularidades, lanzó para agradecer a Carlos Antonio Vélez su intervención para el regreso de Gustavo El Tato Sanint a los micrófonos de Win Sports.