Aseguran que César Farías ya tomó la decisión de irse del Junior: “Estoy harto”

César Farías fue uno de los señalados tras la eliminación del Junior, en condición de local, a manos del América de la Copa Sudamericana y si la relación con la hinchada no estaba en su mejor momento, ahora parece insostenible.

Entonces, al técnico venezolano le preguntaron por una posible salida del club y dejó claro que no tiene temor al respecto, pero habría dado unas palabras extra micrófonos que confirmarían que se va.

En primer lugar, Farías se mostró recio al señalar que no está afectado por la eliminación, pues le parecería grave si los hubieran goleado, pero se decidió desde los penales, así que a pesar de no estar feliz, tampoco está afectado:

“Yo no estoy golpeado, estoy en la circunstancia de un partido que obvio tiene un sabor amargo. Pero golpeado, no. Golpeado es que me hubiesen metido 4-0, que mi equipo no hubiese tenido la respuesta ni la valentía de levantar el resultado adverso. No me gusta perder y obviamente no puedo estar alegre, pero golpeado no estoy”

Entonces fue cuando respondió si piensa en que saldrá del equipo por bajo rendimiento y él hizo hincapié en que prefiere no pensar en eso, aunque en caso de suceder, lo aceptará sin inconveniente alguno:

“Yo nunca pienso en ese tema, yo trabajo todos los días con la misma ilusión y el mismo deseo. Sé que esto es fútbol y estoy preparado para las distintas circunstancias. Vamos en un semestre que no ha sido quizá el mejor, pero tampoco ha sido del todo malo, solo hemos perdido un partido y esta noche que nos quedamos por fuera por penales ante América. Pero bueno, eso de seguir o no al frente de Junior no me corresponde a mí, yo siempre he estado dispuesto para mis funciones, y si fuese el caso de tener que irme, tampoco habrá problemas, porque hemos tenido una gran relación, una relación respetuosa y solidaria. Ya hay que pasar la página y pensar que el domingo viene otro duro partido”.

No obstante, según aseguró Paolo Arenas, el técnico habló con tres periodistas de Cali donde habría dicho que renunciaba: