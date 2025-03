“Se ha comportado mal”: Carlos Antonio Vélez no escatimó en certera crítica contra Falcao

Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 a manos de Once Caldas tras caer por la mínima diferencia y muchos comentarios se generaron al respecto.

Uno de ellos fue obra de Carlos Antonio Vélez, quien criticó el arbitraje del partido, especialmente por no mostrarle tarjeta amarilla a Falcao por el empujón que le pegó a Jeisson Malagón.

Leo Castro fue el delantero titular de Millonarios contra Once Caldas, y en el segundo tiempo fue sustituido por Santiago Giordana. El ‘Tigre’ apenas entró cuando faltaban cinco minutos para terminar el partido, como un intento desesperado de David González por empatar el partido.

Radamel Falcao ingresó ansioso y durante un tiro de esquina, con el afán de sacarse la marca de Jeisson Malagón, le pegó un empujón que aprovechó el futbolista de Once Caldas para ganar algunos segundos. El árbitro uruguayo Andrés Matonte detuvo unos instantes el compromiso para hablar con el delantero, pero no pasó de ahí.

Entonces, Carlos Antonio Vélez aseguró que Falcao no se ha portado bien y no lo han ‘medido con la misma vara’ que a otros, pues según el periodista, el ‘9′ tenía que ser amonestado y en su anterior partido debió ser expulsado.

Vélez fue contundente al decir que sigue pensando que Falcao es un caballero, pero se ha portado mal:

“Falcao le mete un empujón a otro, amarilla por lo menos, lo debieron haber echado en un partido anterior y on lo tocaron, ayer debieron amonestarlo y no lo hicieron. Falcao le puede pegar o empujar a cualquiera, no estoy diciendo que no es un caballero, pero se ha comportado mal”.

Además, Vélez fue concreto al decir que la eliminación de Millonarios no es porque Falcao no haya jugado, pues ‘El Tigre’ ya no está para resolver partidos así:

“Millonarios no juega bien y es un tema de funcionamiento, no tiene nada que ver con que Falcao juegue solo 20 minutos, que no puede resolver este técnico en un mes porque no lo pudo resolver Gamero, aquí está la prueba, un tiro a puerta con 60% de posesión. Falcao no está para resolver en Millonarios, lo amamos y va a solucionar algún partido, pero estos no”.