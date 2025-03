¿Robaron a Once Caldas y a Millonarios? Estas fueron las dos polémicas del primer tiempo que tienen rabiando a más de uno

Once Caldas y Millonarios - Fotos: Capturas de pantalla de Dsports

Uno de los partidos más importantes de todos el año para el futbol colombiano es el de Once Caldas y Millonarios por la Copa Sudamericana, donde se juegan la temporada por completo, teniendo en cuenta que se definen el paso a la fase de grupos y un posible acceso a octavos, cuartos y demás rondas, asegurando un buen ingreso económico y dando una alegría bastante importante a su respectivo público, que mantiene una expectativa alta por lo que se pueda hacer en este 2025.

Además, para sumarle picante, en el primer tiempo tuvimos dos jugadas más que polémicas que dejaron a los aficionados furiosos con el árbitro uruguayo, y especialmente, con el VAR.

Este fue el penal que no quisieron pitarle a Millonarios

En medio de un apretado ataque de Millonarios, se dio un cruce entre el lateral Sander Navarro y el extremo Michael Barrios, donde el jugador del Once Caldas impacta la pierna del rival en dos oportunidades, cometiendo falta y haciendo que el juez central decrete penal, donde el VAR decidió intervenir y retrotraer la decisión del referee, despertando una tremenda polémica en redes sociales, pues la mayoría de personas que están viendo el partido alegaron que esto era una pena máxima muy clara.

La roja que le perdonaron insólitamente a Jader Valencia

Justo en la mitad del primer tiempo, el atacante Jader Valencia protagonizó una jugada insólita en la que, tras perder el balón, tuvo un fuerte forcejeo con uno de los defensores, propinándole un codazo de forma descarada en la nuca y recibiendo la tarjeta amarilla, la cual fue bastante discutida, no solo por los relatores, también por las personas en redes sociales quienes no perdonaron al árbitro uruguayo por hacerle el ‘favorcito’ a Millonarios, mismo que se los cobró después con la pena máxima no sancionada.