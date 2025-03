“Le pagan una millonada y no lo disfrutan”: Iván Mejía ‘pegó’ en Millonarios por Falcao

La polémica relacionada con Radamel Falcao García no se reduce únicamente a su tiempo dentro del terreno de juego, sino que se trata de algo más profundo, cuando Gustavo Serpa lo expuso como uno de los culpables del fracaso de Millonarios en 2025.

Ante esto, Iván Mejía utilizó sus redes sociales para calificar a los directivos de parejita siniestra

Mejía Álvarez, quien ya le puso punto final a los medios de comunicación, no desaprovecha las redes sociales para dar su opinión acerca de los diferentes aspectos deportivos que le llaman su atención, especialmente cuando están relacionados con el fútbol colombiano.

En esta ocasión, aprovechó la eliminación de Millonarios a manos de Once Caldas para salir a cobrarle tanto a Gustavo Serpa como a David González.

El primero, por las palabras a Falcao que causaron gran molestia en el propio futbolista, mientras que al director técnico por apenas dejarlo jugar siete minutos en el partido más importante que ha tenido Millonarios este año:

“Le pagan una millonada y no lo disfrutan. Serpa y González, una parejita siniestra!!”

Iván Mejía denunció que lo están suplantando:

El experimentado comunicador escribió en la noche de este lunes 3 de marzo que fue víctima de suplantación de identidad en Facebook, donde estarían pidiendo dinero a su nombre, diciendo que está enfermo.

De hecho, Mejía Álvarez aseguró que, a través de la inteligencia artificial, hicieron un video donde pareciera que el periodista mismo es quien está haciendo la petición:

“Atención, he sido suplantado en Facebook. No he hecho ninguna publicidad a Medical advisor: health under control. Por IA usaron mi voz y mi nombre. No estoy enfermo y demando de inmediato que cancelen esa estafa. Anunció medidas legales”.

