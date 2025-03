“Alérgico a las plumas”, jugador del Once Caldas se acordó de su época barrista y arremetió contra Millonarios

Once Caldas - Foto: Redes sociales de la Copa Sudamericana

Uno de los momentos más difíciles para Millonarios en este último tiempo ha sido la eliminación por Copa Sudamericana contra el Once Caldas de forma bastante polémica y triste, teniendo en cuenta que el elenco no jugó mal el partido y que una de las condiciones de Falcao para seguir en el equipo era clasificar a fase de grupos, pero parece que el ‘Tigre’ se aleja cada vez más del plantel.

Asimismo, los hinchas está pidiendo de forma desenfrenada el cambio de directivos que no están teniendo una buena gestión, obligando al equipo a permanecer bajo la sombra de sus rivales por su falta de hambre a la hora de ganar cosas importantes y brindar alegrías a sus seguidores quienes están cansados de pedir y pedir, sin recibir cosas a cambio y que, por el contrario, lo único que les den sus jugadores sean derrotas y caídas dolorosas como las de los torneos internacionales.

Encima, para echarle más sal a la herida, el reconocido futbolista del Once Caldas, Jerson Malagón, publicó en sus historias de Instagram dos historias con los siguientes textos: “Alérgico a las plumas” y “culo roto, gallina culo roto jajajaja”, dejando entrever su desprecio por el equipo ‘embajador’, teniendo en cuenta que este defensa se dio a conocer por su amor desenfrenado por Independiente Santa Fe.

Luis Arturo Henao hizo odiosa comparación entre Millonarios y Nacional por culpa del Once Caldas

Para colmo de males, uno de los periodistas colombianos más reconocidos de ESPN, Luis Arturo Henao, no ha fallado a sus principios y se ha dedicado a ‘montársela’ a los seguidores de Millos en sus redes sociales, incluso, llegado a compararlo con Nacional, equipo del cual es hincha fervoroso y que siempre suele estar incluido en sus argumentos. En esta oportunidad, hizo una publicación en la que puso lo siguiente: “Nacional 4 Once 0 / Once 1 Millo 0″, dejando entrever su alegría por los más recientes resultados de ambos elencos jugando contra el equipo de Manizales.