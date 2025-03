Fortaleza se burló de Atlético Nacional por asegurar que Bogotá “se viste de verde” por insólita razón

Uno de los partidos que más esperaban los hinchas de Atlético Nacional era el duelo ante Fortaleza en Bogotá, ya que contarán con la oportunidad de ver a su equipo una vez más en el Campín, especialmente todos aquellos que no son o no residen en la ciudad de Medellín. A esto se le suma la gran cantidad de días que leva el equipo sin jugar, después de su dolorosa derrota contra Alianza en Valledupar por 3 a 2. Ahora, y para calentar el ambiente, en redes sociales del ‘verdolaga’ se subió una publicación bastante extraña afirmando que la ciudad se vistió de verde, haciendo que todos, incluyendo el CM de ‘Forta’, se burlen de ellos por tan particular argumento.

Y es que en la cuenta oficial de Atlético Nacional se compartió un video de unos árboles en la ciudad de Bogotá, acompañado del mensaje “La capital se viste de verde”, a lo que cientos de personas, incluido el X de Fortaleza, le respondieron cosas como “Toca que cultiven árboles en Medellín papi” o “¿Y luego en Medellín de qué color son los árboles?“, haciendo que varias personas se tomen con burla estos comentarios por tan extraña afirmación realizada por el CM del equipo antioqueño.

Que se tengan La Equidad y Deadpool porque Carlos Vives y ‘Rigo’ son nuevos socios de Fortaleza

Fortaleza es uno de los equipos que más han apostado por su futuro deportivo y económico, especialmente con su cantera, siendo uno de los elencos que mayor cantidad de jugadores saca en Colombia y estando por encima de algunos de los clubes más importantes de nuestro país. Desde su llegada a primera división en el año 2024, no han dejado de ser protagonistas, dando buenos partidos, estando cerca de clasificar a los 8 y por supuesto, en redes sociales, donde también se ha dado a conocer por agentes externos que Carlos Vives y ‘Rigo’ Urán son nuevos socios del elenco, dando una gran sorpresa, similar a la de Deadpool con La Equidad.

Para seguir por la senda de los buenos negocios y la explotación al máximo de la cantera, se confirmó que hay un grupo de 8 socios nuevos, entre los que se encuentran Rigoberto Urán y Carlos Vives, los cuales inyectarán una buena cantidad de capital a la institución y cambiando ciertos temas administrativos, ya que ‘Pacho’ Serrano es el nuevo presidente del equipo, mientras que Carlos Barato seguirá vinculado a la institución, pero ya no en su principal cargo que tenía anteriormente. Se espera que con esto las expectativas del equipo sean mucho mayores y su protagonismo sea creciente con el pasar de los años en el FPC.