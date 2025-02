Periodista de Win Sports asegura que arquero de Millonarios sufrió rotura de ligamento

El ambiente en Millonarios no es precisamente el mejor luego de las declaraciones que dio Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo, quien señaló a jugadores por el fracaso del 2024: “Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo (en Pasto) o nosotros somos responsables de armar una nómina que quede primero en la reclasificación. De eso sí, somos responsables, de ser competitivos. Pero nosotros no podemos hacernos cargo de que jugadores de alto calibre como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, no tengan el performance debido en el último partido. Yo le respondo por esto”.

Por si fuera poco, un periodista de Win Sports dio a conocer que un arquero se lesionó del ligamento cruzado.

Para tranquilidad de los hinchas ‘Embajadores’, no se trata de Álvaro Montero, y tampoco es Iván Arboleda. El guardameta que sufrió esta grave lesión es Jhonatan González, durante el entrenamiento con el equipo.

El encargado de difundir esta información fue Mariano Olsen, quien también recordó que el portero de 22 años hasta el momento no ha debutado con el equipo en la primera división del fútbol colombiano:

“El arquero de Millonarios JHONATAN GONZÁLEZ (22) sufrió rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha durante el entrenamiento de ayer. Nacido en Charco, Nariño GONZÁLEZ llegó al club en 2019 y aún no ha debutado en la primera división. ¡Mucha fortaleza Jhonatan!”.

Millonarios recibirá a Tolima este domingo:

El cuadro ‘Embajador’ sí podrá contar con el Estadio El Campín luego de los conciertos de Shakira, pues Sencia se comprometió a entregarlo en condiciones óptimas para que Millonarios reciba a Deportes Tolima, este domingo 2 de marzo, a partir de las 5:30 de la tarde.