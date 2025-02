“Se me chispoteó”: Meluk dio información sobre Gamero y América de la que se acabó de enterar

El nombre de Alberto Gamero ha sonado fuerte luego de su salida del banquillo de Millonarios, pues rápidamente lo vincularon tanto con Independiente Santa Fe como con América de Cali.

De hecho, Julián Capera aseguró que el cuadro ‘Cardenal’ le hará una oferta al técnico samario para que sea el reemplazo de Pablo Peirano. Sin embargo, Gabriel Meluk, soltó una información del contacto que tuvo Gamero con América, recién salió de Millonarios.

Según el periodista de El Tiempo, para finales del 2024 e inicios de 2025, la junta directiva del América de Cali buscó a Alberto Gamero, al parecer, planeando reemplazar a Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

De aquella reunión, el técnico de 61 años expresó con claridad sus aspiraciones salariales, pidiendo un contrato por 1 millón de dólares anuales.

Evidentemente, al final no se concretó esta negociación, pero Gabriel Meluk soltó esa información hasta ahora, porque según dijo, apenas se enteró gracias a una fuente fiable:

“Solo digo que hace 2 meses, justo tras su salida de Millonarios, Alberto Gamero habló con gente del América. Pidió un millón de dólares al año. ¡Uy, se me chispoteó! Ahí les dejo ese par de datos..."

“Porque me acabo de enterar de “fuente de alta fidelidad”, como decía Arturo Abella. Saludos".

Alberto Gamero sobre dirigir un rival de Millonarios:

El técnico, en días anteriores, ya había dejado claro que no importa si se trata de Santa Fe o Atlético Nacional, por su pasado en Millonarios, no perdería una oportunidad así:

“Nosotros no podemos decir ‘no’ a nada en la vida, a nada, uno tiene que mirar las cosas con tranquilidad. Sé que hay cinco años en una institución, pero Alberto Gamero no se puede quedar en eso, Alberto Gamero sigue viviendo, tiene que pagar su apartamento, pagar su casa, es lo que uno como profesional siempre debe pensar. Uno no puede decir que no va a tal parte porque yo también tengo familia y eso uno no lo puede evitar, pero en estos momentos no tengo desespero por estar en un banquillo. Estoy descansando”.