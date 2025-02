“No me gusta ese equipo”, delantero del Cali confesó sus ganas de anotarle al América y su desprecio por el color rojo

Una de las rivalidades más grandes y más marcadas de todo el Fútbol Profesional Colombiano es la del Deportivo Cali y el América de Cali, elencos que históricamente han figurado en nuestro país, haciendo aún más grande el legado que dejaron las épocas doradas a nivel nacional e internacional. A pesar de que ambos ha pasado por crisis bastante fuertes, los jugadores de las dos instituciones saben que estos partidos son a muerte, por lo que, uno de los recién llegados al equipo ‘azucarero’, le mandó un mensajito a los hinchas del ‘escarlata’, dejando saber su deseo de marcarles y que, en realidad, no le gusta en lo absoluto el color rojo.

Sin duda, este arranque de campeonato ha sido más que positivo para ambas instituciones caleñas, por un lado, el Deportivo Cali vive un idilio después de su casi goleada a Millonarios, donde firmaron un partido brillante y confirmaron el gran presente que atraviesan varios futbolistas con un nivel sobresaliente, mismos que le han servido para ubicarse en la parte alta de la tabla. Mientras que el América, aunque no juega bien, sigue ganando partidos y el rendimiento de sus hombres más importante está siendo fundamental para la cosecha de puntos.

Por este motivo, el delantero del Deportivo Cali, Emiliano Rodríguez, concedió una entrevista en la que habló del clásico vallecaucano que se jugará en las próximas fechas, afirmando su deseo de marcar gol y su disgusto por los colores del equipo ‘escarlata’, generando polémica entre los seguidores: “Yo le quiero hacer gol a América, creo que quedan cuatro fechas. Le quiero hacer gol a América, tengo muchas ganas de hacerle un gol, aparte no me gusta el color rojo, no me gusta ese club para nada, me gusta el Cali y espero... espero no, voy a hacerle goles al América“,