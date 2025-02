Iván Mejía trapeó el piso con los dirigentes de Millonarios tildándolos de mediocres y narcisos

Millonarios ha sido uno de los equipos más criticados en el último tiempo por la cantidad de fracasos deportivos que ha tenido la institución, además de las polémicas en las que se han visto envueltos por las constantes críticas de la hinchada, quienes no soportan una mala noticia más teniendo en cuenta los malos momentos que han pasado durante el tiempo reciente y que condujeron a la renuncia de Alberto Gamero y la llegada de David González. Uno de los máximos críticos de Gustavo Serpa y Enrique Camacho ha sido Iván Mejía, quien, de nuevo, arremetió contra ellos tildándolos de mediocres.

Y es que sin duda, uno de los lunares en la gestión del equipo y en el inicio del proceso de David González fue la poca participación de Millonarios en el mercado de fichajes, contratando no solo a pocos hombres, sino que también las únicas dos piezas nuevas son en parte descartes de sus clubes, que, como era de esperarse, no han rendido lo suficiente y han sido algunos de los más señalados por los malos resultados obtenidos recientemente. Tras las derrotas ante el Deportivo Cali y el Independiente Medellín, todo el peso ha recaído en la estrategia de armar el plantel para esta temporada.

Justamente hoy se dio una reunión entre socio de Millonarios para hablar de la situacion del equipo y hacer una rendición de cuentas, donde Enrique Camacho dijo lo siguiente: "Podemos contratar los mejores jugadores y eso no significa que tendremos éxitos deportivos” . Ante esta controversial declaración, el periodista Iván Mejía no tardó en cantarle sus verdades a los dirigentes del equipo por su pobre y misera gestión: “Qué torpeza!! Es mucho más fácil tener éxito con buenos jugadores que con futbolistas mediocres. Y también es mejor tener dirigencia inteligente y no ególatras y narcisos como Serpa y Camacho”.