“¿Hay alguien que me tenga miedo?“: Eduardo Méndez y su encontrón con periodista de Caracol

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, concedió una entrevista con ‘La Polémica’ de Caracol Radio, donde tuvo un feo cruce con Diego Rueda.

Al dirigente del ‘León’ lo estaban cuestionando por diferentes decisiones relacionadas con el equipo, hasta que él pidió el turno de preguntar, y fue directamente con Diego Rueda:

Eduardo Méndez: “Yo no sé si entendí mal un día o soy mentiroso. Él (Diego Rueda) me dijo que era santafereño, ahora lo niega”.

Diego Rueda: “Yo creo que nunca le he dicho a nadie de qué equipo soy hincha”.

Eduardo Méndez:“A mi me lo dijo”.

Diego Rueda: “Ni mis hijos lo saben”.

Eduardo Méndez: “Que es de la Palma, que tiene hijitos, que tiene perritos, eso yo lo sé, yo lo tengo vigilado”.

Diego Rueda: “El profesor Gamero, que es su amigo, le cuenta, pero ser hincha de un equipo se demuestra en los micrófonos y en la imparcialidad. No todo es bueno y cuando hay algo malo se debe decir, es la labor del periodista y como no le debo nada a nadie, puedo caminar tranquilo. Aquí le interesa al hincha, es Santa Fe y lo que responda su presidente, no lo que piensa sobre un periodista”.

Eduardo Méndez: “En eso tiene razón, pero como me acaba de decir que esto es familiar”.

Y cuando ya se estaba despidiendo, volvió a hablarle directamente a Diego Rueda, dejando la parte final de su encontrón:

Eduardo Méndez: “Ojalá me inviten. Quiero tener a Diego cerquita. Yo soy un hombre de diálogo, dentro de mi profesión traté con gente muy delicada y siempre busqué el diálogo con todas sus peleas, y lo logré”.

Diego Rueda: “No tengo ningún problema en estar en la mesa, lo que pasa es que hoy era un día en que no iba a Caracol. Si yo hubiera sabido que iba el doctor Eduardo Méndez, como yo no le tengo miedo, estaría sentado allá en la mesa”.

Eduardo Méndez: “¿Hay alguien que me tenga miedo?“.

Diego Rueda: “Yo no le tengo miedo a nadie, yo no sé si usted alguien le tenga miedo”.

Eduardo Méndez: “Yo le tengo miedo a mi mujer, ella es la que manda”.