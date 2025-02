“Sí o sí”, periodista filtró movida que haría a América campeón de Copa Libertadores

Jaime Dinas, reconocido periodista de la ciudad de Cali, se atrevió a lanzar un inesperado señalamiento al anticipar un movimiento que, según él, llevará a América de Cali a ser campeón de la anhelada Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

Pero no solo eso, su señalamiento no va al largo o mediano, sino al corto plazo, dejando saber que será en menos de tres años.

Además, el periodista señaló que nada tendrá que ver en esa situación Tulio Gómez, máximo accionista del club, ni su familia.

Jaime Dinas anticipa Libertadores para América

En un espacio virtual, el periodista sugirió una posible venta del equipo para que esto suceda, dando a entender que un grupo inversor será el que hará posible el sueño de toda la hinchada.

Vea acá: “Hay un chantaje”, delicada acusación de periodista contra Independiente Santa Fe

“Es un grupo inversor y sobre eso va a haber noticia que no se la puedo adelantar. Es una noticia grandísima”, comentó en primera medida.

Y pese a que dijo no podía adelantar, señaló que “América será campeón de Copa Libertadores sí o sí en menos de tres años, pero no va a ser por la familia Gómez Giraldo que en ese momento no va a estar en América”.

Será esperar que pasen los tres años para ver si Jaime Dinas tiene razón y América de Cali puede cumplir su sueño de ganar la Copa Libertadores. Por ahora, enfocarse en al menos clasificar a la misma.