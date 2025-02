“Para afuera”: Hinchas de Santa Fe perdieron la paciencia con Pablo Peirano y Hugo Rodallega tras la eliminación

Uno de los grandes fracasos del fútbol profesional colombiano al cual nos hemos tenido que acostumbrar es el de los torneos internacionales. El último de ellos, siendo uno de los más lamentables de los últimos años, fue el de Independiente Santa Fe hace apenas unas horas, cayendo desde el punto penal contra Deportes Iquique, modesto equipo de la liga chilena que, además, se enfrentará contra Alianza lima en lugar de Boca Juniors, que era el pronóstico de casi todos. Justamente los mismos hinchas de la institución se han manifestado en contra de varios nombres pertenecientes a la nómina, entre ellos, Hugo Rodallega.

Sin duda, son miles los aficionados al ‘León’ los que culpan a Pablo Peirano de la situación deportiva y los numerosos dolores de cabeza que ha generado cayendo en finales y cediendo puntos ante los rivales más grandes que tiene el equipo. En las últimas semanas, se ha agudizado la situación con el entorno del club, pues se han hecho campañas y pedidos de todas las maneras a los directivos para que renueven la plantilla y hagan cambios en pro de buscar lograr títulos y que dejen de pasar situaciones como la del estadio de Techo, donde más de uno salió en un mar de rabia.

Estas fueron algunas de las palabras que dedicaron los aficionados cardenales al equipo, en especial a Peirano y a Rodallega: “No Peirano, ya vete, tuvieron muchos días para hacer y... qué vergüenza”, “No tienen vergüenza, ahí está la familia y no darles pena, Rodallega ya está para el retiro”, “Monto muy mal el partido Peirano”, 8 días para entrenar penales y no pueden, chao Peirano, gracias pro chao", “esos viejos son los que tienen que salirse del equipo, denle a los muchachos la oportunidad”, dejen jugar a los muchachos, a las canteras, hay mejor calidad y pasión por Santa Fe“.