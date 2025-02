Fabián Sambueza reveló lo que pasó después de que una persona le regalara un lote en Miami para que se quedara en Santa Fe

Una de las grandes decepciones para la hinchada de Independiente Santa Fe en los últimos años fue la partida de Fabián Sambueza del equipo, donde tuvo una actuación destacada pese a perder la final contra el América y que, además, se ganó rápidamente el cariño de toda la fanaticada, lo cual terminó en odio por su retorno al Junior de Barranquilla, equipo que, en aquel entonces, era dueño de su pase, por lo que debió cumplir su contrato y terminó después en el Atlético Bucaramanga. Una de las anécdotas que más se recuerda de su paso por el ‘León’ fue la del hincha que le regaló un lote en Miami, algo que el argentino mencionó en las últimas horas.

Sin duda, el punto de no retorno del “odio” que le tienen los hinchas de Santa Fe a Fabián Sambueza, fue la final entre el equipo ‘Cardenal’ y el Bucaramanga, ya que, pese a no ser un futbolista provocador o que incurra en faltas de respeto, si vivió un ambiente bastante hostil en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y más después de que los ‘Leopardos’ salieran campeones teniéndolo a él como una de las figuras, y que es hoy en día uno de los ídolos del club por su rendimiento y por la obtención de la única liga en la historia del equipo bumangués.

Esto fue lo que dijo Fabián Sambueza sobre su anécdota con el fanático que le regaló un lote en Estados Unidos: “Un hincha que apareció de la nada, y dijo que él me quería regalar un lote en la Florida, entre Miami y orlando, que se quería reunir conmigo. Ya me lo habían dicho, yo no le presté atención, entonces yo fui y un día nos conocimos, y yo le dije ‘Mira Fabián, yo te agradezco de corazón, el club no me ha ofertado nada para yo quedarme, entonces lo más probable es que yo salga del equipo’ porque tenía también la opción de volver a Junior... (El hincha insistió) ‘Que no, que yo te lo quiero dar porque nos sacaste de alá abajo, gracias’. Al fin le dije, ‘bueno Fabián, la decisión es tuya’, y bueno, firmamos papeles y hoy en día tenemos una buena relación”.