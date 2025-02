Exfigura de Santa Fe aseguró que rechazó oferta de Millonarios por el cariño a la hinchada y ellos mismos le hicieron el feo

Independiente Santa Fe ha sido uno de los equipos que mayor cantidad de jugadores ha mostrado en los últimos tiempos, esto, en parte, por la inestabilidad de la plantilla que los ha llevado a hacer variaciones grandes en sus nombres durante cada mercado de pases, haciendo que sea más compleja la formación de un proyecto más allá del director técnico Pablo Peirano, que, en este momento, ya lleva más de año en su cargo. Antes de su llegada, de hecho, hace varios años, hubo un futbolista que se ganó el amor de los hinchas, pero que, por su salida, resultaron haciéndole el feo, dejando en el camino una oferta de Millonarios.

Por otro lado, Millonarios ha mantenido una nómina muy estructurada en los últimos años, desde el inicio del proceso de Alberto Gamero, haciendo que varios futbolistas lleven incluso más de tres años haciendo parte del plantel profesional. Esto también se ha dado por la cantidad de intentos fallidos de los directivos por fichar a varios futbolistas que se han vinculado fuertemente al equipo, y que, según fuentes, estuvieron a nada de llegar, pero como ya se ha hecho costumbre, las operaciones se caen en los últimos momentos.

Uno de los que se cayeron fue Fabián Sambueza, volante que figuró en Independiente Santa Fe, pero que salió de mala manera, siendo uno de los jugadores menos queridos por los fanáticos cardenales. Esto fue lo que aseguró el argentino sobre su salida y la oferta que le hizo el ‘albiazul’:“Me comunicó el presidente de Santa Fe que el técnico no me iba a atener en cuenta, y ya no había nada más que hacer, entonces tome la decisión de salir... nunca me dieron una razón, yo había vuelto a Santa Fe con muchas ofertas que no quise aceptar, tenía una oferta de Millonarios que rechacé y Millos salió campeón... decidí ir a Santa Fe porque yo había tenido una conexión con la hinchada y con la gente, pero bueno, siempre hay dos o tres jugadores que cuando las cosas no van bien hay que apuntarlos, en este caso me tocó a mí”.