Camioneta de un ídolo de Independiente Santa Fe sufrió grave accidente y el jugador tuvo que salir a responder por los daños

Uno de los máximos ídolo del club Independiente Santa Fe en los últimos años es el volante creativo argentino Omar Sebastián Pérez, quien dejó un legado importante en la institución, no solo en la posición, sino también en uno de los logros más importantes en toda la historia del equipo bogotano, conformando la plantilla campeona de la Copa Sudamericana del 2015 con referentes del calibre de Luis Manuel Seijas, con quien supo conformar una de las mejores duplas de todo el Fútbol Profesional Colombiano. Ante el profeso amor del talentoso exfutbolista a nuestro país, decidió quedarse viviendo en Colombia, aunque sufrió un hecho bastante incómodo en las últimas horas, pues uno de sus vehículos sufrió un grave accidente que lo obligó a responder por los daños causados.

En la actualidad, el equipo ‘cardenal’ no viene atravesando los mejores meses, pues, desde la dolorosa final perdida ante Atlético Bucaramanga en el primer semestre del 2024, las decepciones no han parado, ya que, aunque por reclasificación, los resultados no fueron malos, la eliminación del segundo semestre en cuadrangulares significó un golpe duro para los hinchas, quienes arrancaron este 2025 exigiendo al máximo a los directivos para que cumplan los objetivos.

Ahora, para los aficionados hay una nueva mala noticia, pues Omar Pérez se encuentra atravesando un momento complejo tras conocerse que uno de sus vehículos sufrió un accidente que causó daños a terceros, lo que lo metió en una polémica bastante grande de la cual salió a dar explicaciones. Pues, en redes sociales se comenzó a mencionar que él o uno de sus familiares había resultado involucrado en dicho siniestro, haciendo que le cayeran críticas al argentino, quien aprovechó una visita de Yulián Anchico para demostrar que en el momento del choque, él se encontraba en su hogar junto a su familia, por lo que ninguno de los suyos fue el causante del problema, aunque él mismo afirmó que responderá por todos los daños.