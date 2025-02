“Me da más tristeza el país”, Luis Fernando Suárez por lo sucedido en Once vs Pereira

Luis Fernando Suárez, técnico de Deportivo Pereira, salió muy triste de la ciudad de Manizales en donde dijo que le duele enormemente lo que está pasando en Colombia, tras lo sucedido con Rubilio Castillo.

PUBLICIDAD

En la noche del miércoles 19 de febrero se disputó el clásico del Eje Cafetero en el Estadio Palogrande entre Once Caldas y Deportivo Pereira, que finalizó con victoria para los locales por 3-1.

Más allá del resultado, hubo un hecho desagradable que se presentó cuando el delantero hondureño Rubilio Castillo lloró y acusó a Joel Contreras de insultos hacia él.

Luis Fernando Suárez lamentó lo sucedido con Rubilio Castillo

Al finalista el partido, el entrenador quiso dejar lo deportivo en segundo plano y señaló que lo pone muy triste ese hecho y en general el país, al ver “a la hinchada aplaudiendo la salida de Rubilio”.

Vea acá: “La pasamos espectacular”, periodista de Win Sports que compartió habitación con Sheyla García

Señalando que fue un “Partido parejo donde hubo propuesta futbolística. El resultado me da tristeza, pero me da más tristeza el país, tengo dolor de país en este momento. No puede ser que hagamos esto que hicimos hoy. Ver a la hinchada aplaudiendo la salida de ese muchacho. Me duele el país, de verdad”.

“Aparte yo amo a Honduras. Llega este chico y lo primero que le dicen es que es un simio. Es una situación que uno dice ¿Dónde estamos, en qué país estamos? No solo en el fútbol. Todo lo que pasa en este país”, agregó.

PUBLICIDAD

“Lo triste es que mañana todo se olvida y no pasa nada. Mis excusas a los hondureños, país que quiero mucho, porque eso no lo debimos hacer. Estamos perdiendo el país, que tristeza”, finalizó.

Dolido quedó Luis Fernando Suárez por lo sucedido con Rubilio Castillo y dejó claro que le da tristeza con estos hechos que hacen quedar mal al país.