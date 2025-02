Experiodista de Win Sports se comió una noticia falsa y aseguró que Efraín Juárez busca dar lástima tras salir de Nacional

Uno de los técnicos extranjeros que mejor paso tuvo por el Fútbol Profesional Colombiano fue el mexicano Efraín Juárez, técnico que puso a jugar de lo lindo al ‘verdolaga’ en medio de todas sus polémicas y malos comportamientos, pero que derivó en la consecución del doblete de liga y copa, escribiendo su nombre en la historia de Atlético Nacional, pero ganándose un sinfín de críticas por su gestión y tras su salida. De hecho, un reconocido experiodista de Win Sports se atrevió a asegurar que este técnico solo ha buscado dar lástima tras su renuncia, aunque, todo esto nació a partir de una noticia falsa que el comunicador se creyó.

Dicha noticia falsa aseguraba que el estratega mexicano declaró que la mejor hinchada del país era la de Millonarios, ninguneando a la de Nacional: “El rival que más nos complicó fue Millonarios, de hecho no pudimos ganarles, un equipo que por cosas de este juego no concretó las cosas. Me sorprendió la afición que tienen, una hinchada que se siente, no sé si la más grande, pero sí creo que la mejor”. Cosa que no tardó en ser desmentida por miles de aficionados, quienes afirmaron que esta cuenta acostumbra a sacar noticias de contexto y a lanzar declaraciones falsas para despertar polémica.

El periodista en cuestión es el antioqueño Julián Céspedes, quien se ha hecho famoso por defender a los equipos de Medellín a toda costa, especialmente, despreciando y burlándose de los clubes de otras regiones, sobre todo, de Millonarios. Por medio de dos publicaciones dejó saber su descontento con el actuar de Efraín Juárez tras su salida, posteando lo siguiente: "Ya Efraín Juárez es pasado. Se nota en cada palabra el resentimiento; a rey muerto, rey puesto. Llegó otro Mr. que sin tanto cuento empiezo ganando. El presente de Maxional es Gandolfi y Juárez no es más que pasado para el hincha verdolaga“. Y poniendo lo siguiente en su segundo escrito: ”Sea o no sea fake esta cuenta citada abajo. Juárez se la pasa ahora buscando espacios para hablar de Nacional; para inspirar lástima por su salida. No hablo solo por el comentario abajo citado, en la mayoría de declaraciones siempre se pinta como el bueno de la película“.