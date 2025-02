Hugo Rodallega le quitó su récord a ídolo de Millonarios en Copa Libertadores con su gol en el Santa Fe vs. Iquique

Uno de los partidos más atractivos de la jornada para los aficionados del fútbol profesional colombiano fue el debut de Copa Libertadores de Independiente Santa Fe contra el Deportes Iquique. Aunque el desarrollo del juego fue bastante entretenido y la hinchada Cardenal alcanzó a ilusionarse con que podrían traer la victoria a Bogotá para jugar la vuelta con todos a su favor, los chiles supieron reponerse y remontaron en el marcador final, sellando un emotivo 2 a 1. Eso sí, una de las cosas buenas que dio el juego para los bogotanos fue el récord que rompió Hugo Rodallega, que, justamente, se lo ganó a un famoso ídolo de Millonarios.

PUBLICIDAD

Aunque el resultado no es dilapidado y la serie quedó bastante abierta para el equipo rojo, hubo quienes sintieron que el club no jugó el partido con la entereza y el ímpetu que demanda la Copa Libertadores, dando la sensación de que se podía haber hecho más coas, además de dejar en evidencia a varios futbolistas que no vienen teniendo un buen rendimiento en el funcionamiento de Pablo Peirano.

Uno de los que no ha desentonado es el atacante Hugo Rodallega, quien sigue anotando goles importantes a pesar de los resultados del equipo. Hoy marcó la ventaja parcial contra Iquique, y se convirtió en el futbolista colombiano más longevo en anotar por Copa Libertadores, superando al ídolo de Millonarios Arnoldo Iguarán. Así lo hizo saber el estadista ‘Misterchip’: "Hugo Rodallega (39 años y 208 días) se convierte en el futbolista colombiano más veterano en marcar un gol en TODA la historia de la Copa Libertadores, supera a Arnoldo Iguarán que anotó con 38 años y 189 días frente a Atlético Nacional el 26.07.1995″. Este registro podría incrementar en caso de que el jugador anote en el duelo de vuelta y que Santa Fe llegue a una hipotética fase tres o fase de grupos.