“Falcao le está metiendo presión a David González”, la fuerte crítica de Julián Capera a la situación actual de Millonarios

Uno de los equipos que más problemas ha tenido en su conformación para afrontar este año 2025 ha sido Millonarios, elenco que empezó peleado con sus hinchas pese a la renuncia de Alberto Gamero, quien desde hace meses era resistido por los fanáticos. Eso sí, los dirigentes del equipo se esforzaron por conseguir un reemplazo de forma rápida, siendo David González el elegido, aunque no logró complacer del todo a los fanáticos, y menos con su inestable arranque. De hecho, Julián Capera en medio de un famoso programa de ESPN afirmó que Falcao le ha metido presión al estratega.

Y es que en las cuatro salidas que ha tenido el equipo ‘Embajador’ por la Liga BetPlay, se han visto cosas muy diferentes que no necesariamente han sido buenas, ya que, a pesar de ganarle al Deportivo Pasto y a La Equidad, la plantilla no logró convencer del todo a sus aficionados, quienes se fueron encima de varios nombres luego del doloroso empate contra Llaneros en Villavicencio y la derrota ante Medellín en el estadio El Campín. Varios han sido los personajes señalados por los aficionados y por la prensa, quienes ya han detectado serias fallas en el funcionamiento del club.

Según el periodista Julián Capera, en medio del programa ‘Balón dividido’, la presencia del ‘Tigre’ le ha generado cierta presión al entrenador ‘albiazul. Esto fue todo lo que dijo argumentando lo mencionado:“No quiero que esto se malentienda, es mi mayor ídolo futbolístico Radamel Falcao García, pero si no se llamara Falcao después de lo que vio David en Villavicencio, hizo un muy buen segundo tiempo, para mí los mejores que le visto en millonarios. Pero si no se llamara Falcao, usted cree que David sale el sábado contra el Medellín contra un doble nueve... el hecho de que se llame Falcao le está metiendo presión a David que él tiene que manejar”.