Marino Hinestroza le bajó la caña a la distinción de mejor jugador del partido en el FPC

Marino Hinestroza fue elegido como el jugador del partido en Santa Fe vs Nacional, en la votación que realizan los hinchas, y él mismo le restó importancia a este reconocimiento porque lo que realmente lo hace feliz son los títulos.

Ese fue uno de los momentos que quedaron resaltados tras el choque que protagonizaron bogotanos y antioqueños en la cuarta jornada de la Liga Betplay Dimayor 2025-I en un partidazo.

Dicho encuentro finalizó 2-2con goles de Hugo Rodallega (p) y Ómar Fernández, por Santa Fe; mientras que Edwin Cardona (p) y Kevin Viveros marcaron para Nacional.

A Marino Hinestroza solo lo alegran los títulos

Luego de la votación del público, el extremo del cuadro antioqueño fue distinguido como figura de la cancha, pero dejó claro que eso no sirve de nada si no llegan títulos.

Ante la pregunta del periodista: “A sus 22 años, ¿cuántos distinciones de estas tiene en la casa?”, él fue tajante.

“Tengo varias por ahí, pero esto a mí no me hace feliz. Me hacen feliz son los títulos y espero seguir cosechando muchos con este equipo”, sentenció el jugador.

Clarito. Marino Hinestroza está enfocado solo en ganar títulos que es lo que realmente lo hace feliz y dejó claro que espera ganar muchos con Atlético Nacional.