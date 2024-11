Periodista de Caracol arremetió contra el Bucaramanga: “Se están victimizando”

Luego de la tremenda polémica que se ha armado en el Fútbol Profesional Colombiano tras las dudosas decisiones arbitrales en el partido entre Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó, muchas han sido las opiniones y repercusiones que han sucedido. Pese a la fuerte protesta de toda la plantilla del ‘Leopardo’ luego de que sancionaran a Dudamel y a Sambueza, la Dimayor sigue sin tomar cartas en el asunto sobre lo que generaron los jueces que arbitraron dicho juego. Ahora, el nuevo capítulo de la polémica lo protagonizó un reconocido periodista de Caracol al decir que ya en Santander se estaban victimizando con todo lo acontecido.

Si bien los dos personajes pertenecientes al Bucaramanga ya están cumpliendo con su sanción, se ha despertado un complejo debate sobre si estas dos fueron justas, o si la Dimayor optó por callar a aquellos que criticaron su gestión y el desempeño de los árbitros. Salidos de este tema, han sido los periodistas los encargados de seguir manteniendo viva la polémica, donde incluso, algunos han atacado al equipo ‘Leopardo’ por el manejo que le ha dado a esta situación.

Esto mismo fue lo que hizo el panelista Diego Rueda en el programa el Vbar de Caracol Radio, donde no dudó en arremeter contra el elenco de Dudamel afirmando lo siguiente: “A mí me parece que el Bucaramanga se está victimizando en todos los puntos. Porque en Colombia se sancionan a los técnicos haciendo una reglamentación interna, y en todo el mundo, si no no se podrían sancionar jugadores y entrenadores, y yo creo que ya lo están llevando a un punto que no es real. Dudamel puede ir a los entrenamientos, donde dice que no, él no puede entrar a los estadios, pero puede ejercer todas sus funciones, si arregla contrato con otro equipo, lo puede hacer también”.