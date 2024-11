Exjugador de Millonarios protagonizó bochornosa pelea con una estrella de Argentina

Millonarios en el último tiempo ha sido protagonista, aunque no precisamente por su rendimiento. Si bien ya está clasificado a los cuadrangulares finales, tanto los periodistas, como los hinchas, se encuentran bastante decepcionados con el rendimiento del equipo, a tal punto que ya comenzaron los señalamientos en contra del entrenador y de las figuras del club. Pero, tal parece que no solo lo que está en el club pasa por un mal momento, ya que en México, un jugador que salió recientemente de ‘Millos’ protagonizó una bochornosa discusión con una de las máximas figuras de la Liga MX, cosa que despertó bastante rechazo hacia el actuar de ambos futbolistas.

PUBLICIDAD

Y es que transcurrido el minuto 85 en el partido entre Club León y Monterrey, el atacante Edgar Guerra le cayó con todo al extremo Lucas Ocampos, quien reaccionó furiosamente y se le fue encima al colombiano, que no tardó en responder el ‘careo’ y los insultos. De inmediato, el juez central los expulsó a los dos, pero esto no frenó el conflicto, ya que, pese a que Guerra se encontraba más calmado, el jugador de los Rayados seguía fuera de casillas, a tal punto que tres futbolistas tuvieron que contenerlo para que no ocurriera algo mucho peor.

Pero Edgar no fue el único que se metió en problemas, ya que, antes del final del encuentro, el árbitro expulsó al otro colombiano en cancha, Stiven Mendoza, quien, ya caliente, pateó el balón contra su propio banquillo mientras se retiraba del terreno de juego, cosa que provocó la reacción de la hinchada local, quienes le lanzaron objetos. En medio del bochornoso momento, Mendoza identificó a uno de los aficionados que le lanzó un objeto, por lo que fue directamente a encararlo, causando que algunas personas de seguridad deban contenerlo para que no se fuera a los golpes con la hinchada del Monterrey.