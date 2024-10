“Qué desastre”: Periodistas le cayeron a Mauricio Mercado por su arbitraje en Atlético Nacional vs Cali

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

En un compromiso que se jugó a puerta cerrada en el Atanasio Girardot tras la sanción de Dimayor, Atlético Nacional y Deportivo Cali repartieron puntos. No obstante, la mayoría de comentarios respecto al partido no tienen que ver con el ámbito deportivo, sino con las decisiones de Mauricio Mercado, que sin duda alguna, fueron determinantes para el marcador.

La jugada que desencadenó todas las críticas, sucedió en los minutos finales del compromiso, específicamente al minuto 88, cuando Luis Marquínez quiso ganar un par de segundos ante la presión del Deportivo Cali, así que esperó hasta que el balón ya se fuera a desbordar para agarrarlo entre sus manos.

No obstante, su jugada fue muy arriesgada, pues lo tomó cuando ya estaba sobre la línea, hecho que el árbitro Mauricio Mercado interpretó como falta (mano por fuera del área) y lo amonestó. De esa misma jugada nació el empate del conjunto ‘azucarero’.

Después de esta decisión, varios periodistas deportivos ‘le cayeron’ sin piedad al árbitro por señalar como infracción la jugada que le presentamos a continuación:

- “Qué desastre lo de Mauricio Mercado. No importa cuándo leas esto. Joan Castro, que debió ser expulsado, hizo el gol de Nacional. Y de una falta que no existió, porque Marquinez no agarró la pelota afuera del área con la mano, salió el empate del Cali. Espantoso lo de Mauricio Mercado”, periodista de El Tiempo.

- “¡QUÉ ESPANTO EL ARBITRAJE EN EL FÚTBOL COLOMBIANO! Aquí ya no es la Dimayor azul, verdolaga, roja... A todos los equipos los perjudican. Mauricio Mercado nefasto, Nolberto Ararat Ararat terrible, Lizmair Suárez infame”, Theo González, periodista de ESPN.

- “MERCADO MUY MAL El árbitro Mauricio Mercado pitó mano del portero Marquinez, Atlético Nacional, cuando cogio el balón sobre la línea del área, es decir, estaba dentro y, de ese tiro libre, llego el gol (1-1) de Estupiñan de Deportivo Cali. Mal Mercado técnica y disciplinariamente”, José Borda, analista arbitral.

- “Mucho ojo con los arbitrajes en los partidos de los equipos que están peleando por la permanencia en el FPC” Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio.

- “Vuelven los árbitros a ser protagonistas, una mala decisión de los jueces al castigar con tiro libre una mano del arquero Marquinez, que no existió, permitió del cobro, el empate del Cali ante Nacional 1-1. El VAR no podía intervenir, pero para esos casos también deberia servir”, César Augusto Londoño de Caracol Radio.