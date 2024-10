“Ni Win Sports”: Televidentes ‘pusieron el grito en el cielo’ por la transmisión de Colombia vs Bolivia

Selección Colombia vs Bolivia

A las 3:00 de la tarde comenzó el partido entre bolivianos y colombianos en el Estadio El Alto, donde ya se sabía que sería un gran reto para los futbolistas de la ‘Tricolor’, más no se pensaba que también lo sería para los televidentes debido a la cámara de transmisión, pues no permite distinguir lo que sucede de la mejor manera.

En redes sociales no se hicieron esperar la cantidad de comentarios por cuenta de la cámara que hay en el Estadio El Alto, pues el sol y los olores de ambos uniformes no son perceptibles a simple vista para el espectador:

- “Una grosería esa cámara, no dan ni ganas de ver ese partido con esa calidad tan horrible”.

- “Qué cámara tan horrible tienen en Bolivia no”

- “Qué pésima es la cámara del estadio del Alto. Un estadio que, definitivamente, no está en condiciones de ser la sede de una selección de la CONMEBOL”.

- “Nada más en Bolivia se les ocurre poner una cámara de transmisión internacional en una ubicación a contra luz, que difícil ver ese partido y con ese color de camisetas….”

- “¿soy la única que no ve como raro la cámara? O me estoy quedando ciega y no distingo bien”

Cabe resaltar que en este caso no es culpa ni de RCN ni de Caracol, pues ellos transmiten la señal de la cámara internacional.