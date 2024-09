“Sos corroncho”, hasta Melissa Martínez se burló del barranquillero hincha de Argentina

Un joven barranquillero se volvió tendencia en redes sociales al confesar que le hará fuerza a Argentina ante Colombia y hasta Melissa Martínez se burló de esa situación que le pareció una sabrosura.

La situación se dio en la previa al compromiso que tendrán los dos últimos finalistas de la Copa América este martes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. A la llegada de los dirigidos por Lionel Scaloni al hotel de concentración asomaron varios seguidores argentinos y no argentinos a darles la bienvenida.

Allí, la televisión del sur del continente terminó entrevistando a un joven que sorprendió hasta al periodista al reconocerle que era de Barranquilla e hincha de Argentina a la que apoyaría.

“Me cagan a peras. Qué te puedo decir, pero ese es el amor que yo tengo por la Selección desde muy chiquito. Desde el 98. Imagínate vos. Créeme, perder cuatro finales seguidas. Recibir las cargadas de toda la gente que me decía ‘sos corroncho o eres loco o qué’. Me importa un carajo, mira cómo me correspondió la vida con cuatro finales ganadas”, señaló el joven.

Melissa Martínez cargó al barranquillero hincha de Argentina

Las palabras del joven barranquillero hicieron gran eco y se ha viralizado en distintas redes sociales en donde han dejado comentarios de todo tipo y hasta referencias de personas que dicen conocerlo asomaron.

Incluso, la periodista Melissa Martínez apareció en escena con un par de publicaciones en las que no se aguantó a la escena.

“🤣🤣🤣🤣 pero por qué habla como Teo cuando jugó allá?”, escribió en una publicación.

En otra jugó con las palabras del joven y reseñó: “SOS CORRONCHO… Macondo”.

Estas publicaciones generaron gran interacción ante las ocurrencias de Melissa Martínez que no perdonó al joven barranquillero argentino.