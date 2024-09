“Me correspondió la vida”, barranquillero le hará fuerza a Argentina ante Colombia

Cada uno elige a qué equipo apoyar, pero lo de hacerle fuerza a una selección que no es la de tu país y más hacerle fuerza a los extranjeros cuando se enfrentan a los tuyos es algo que no todos entienden y por eso un joven barranquillero es viral en redes sociales al confesar que le hará fuerza a Argentina ante Colombia.

La situación se dio en la previa al compromiso que tendrán los dos últimos finalistas de la Copa América este martes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

A la llegada de los dirigidos por Lionel Scaloni al hotel de concentración asomaron varios seguidores argentinos y no argentinos a darles la bienvenida.

El barranquillero hincha de Argentina

Allí, la televisión del sur del continente terminó entrevistando a un joven que con la bandera de Argentina y una réplica de la copa.

Al indagarle de dónde venía, sorprendió hasta al periodista al reconocerle que era de Barranquilla y “soy hincha de Argentina”.

Posteriormente, cuando le preguntaron a quién iba a apoyar el martes, él no lo dudó: “Toda la vida por Argentina”.

Cuando le preguntaron qué le decían sus amigos por apoyar a un país que no es el suyo, se despachó y hasta acento argentino entonó.

“Me cagan a peras. Qué te puedo decir, pero ese es el amor que yo tengo por la Selección desde muy chiquito. Desde el 98. Imagínate vos. Créeme, perder cuatro finales seguidas. Recibir las cargadas de toda la gente que me decía ‘sos corroncho o eres loco o qué’. Me importa un carajo, mira cómo me correspondió la vida con cuatro finales ganadas”, señaló el joven.

Las palabras del joven barranquillero hincha de Argentina hicieron gran eco y se ha viralizado en distintas redes sociales en donde han dejado comentarios de todo tipo y hasta referencias de personas que dicen conocerlo asomaron.