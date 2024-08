“Hay muchos negocios detrás”: Futbolista argentino se desahogó sobre ‘un asuntico’ del FPC

Deportivo Cali, Junior, Santa Fe y actualmente Atlético Bucaramanga, han sido las camisetas que ha vestido Fabián Sambueza en Colombia, hecho que le da toda la autoridad para hablar sobre el fútbol de nuestro país y en esta ocasión ‘se paró en la raya’ con sus declaraciones.

“Muchos negocios detrás”: Futbolista argentino se desahogó sobre el fútbol colombiano

Durante la rueda de prensa posterior al partido entre Bucaramanga y Santa Fe que terminó con victoria por la mínima diferencia para el cuadro ‘Cardenal’, Fabián Sambueza acompañó a Rafael Dudamel para hablar de las sensaciones que les dejaron los noventa minutos de juego.

Una de las preguntas dirigidas al talentoso futbolista argentino se relacionaron su gesto al árbitro Carlos Betancur, cuando le señaló el escudo del Bucaramanga mientras le hablaba, hecho que le acarreó la tarjeta amarilla. Fabián no se puso con rodeos y relató qué le había dicho:

“Le dije que nosotros, la estrella que ganamos fue con mucho esfuerzo, sacrificio, Nadie nos regalo nada. Sabemos que la gane Bucaramanga no es lo mismo que la gane Nacional, Millonarios, por el tema televisivo, porque hay muchos negocios atrás del fútbol, que es normal, pero nosotros ganamos bien, con esfuerzo”

Posteriormente, Sambueza se refirió al arbitraje colombiano y puso a Wilmar Roldán como ejemplo para pedir que no corten el juego de manera constante:

“Sería mucho mejor si nosotros como jugadores y deportistas empezamos a ser más leales con el juego, no a tirarnos tanto porque al final se va a decir que se jugaron solo 25 minutos del primer tiempo y no puede pasar, el fútbol se hace muy cortado. Después salimos a las competencias internacionales y no nos pitan nada, los árbitros son mucho más permisivos. Por eso con mucho respeto a todos los árbitros, siempre que nos pita Roldán, el juego fluye más porque nadie se tira, pues él no va a pitar nada, entonces es bueno que ellos hagan eso y después tienen la ayuda del VAR por si se equivocaron”.