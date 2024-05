Santa Fe VS Nacional por la fecha 16 de la Liga Betplay Dimayor en el Estadio El Campín de Bogotá

Múltiples versiones de la prensa han confirmado que la convocatoria de la Selección Colombia, que realizará Néstor Lorenzo para los amistosos y posteriormente para la Copa América 2024, sería revelada este jueves 23 de mayo y 28 futbolistas la integrarían. Sin embargo, Sheyla García fue más allá y adelantó que un jugador de Independiente Santa Fe podría ser la sorpresa del grupo.

Futbolista de Santa fe sería la sorpresa en la convocatoria de Colombia, según hallazgo de Sheyla García:

La periodista de Win Sports habló con Juan Felipe Cadavid en el programa de YouTube ‘Encartados’, donde contó que se encontró en la embajada a dos futbolistas colombianos acompañados de un integrante de la Federación Colombiana de Fútbol. Uno de ellos era Luis Sinisterra, quien pese a sufrir una larga lesión, ya está disponible para volver a jugar.

“Luis Sinisterra estaba renovando la visa, creo yo que es de los fijos de Néstor Lorenzo, así viniera de lesión. Es más importante que Yaser y Jhon Jader Durán para el esquema”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la periodista aseguró haber visto también al joven Jersson González con una carta de la Federación Colombiana de Fútbol y aunque no descarta que se trate de un trámite relacionado con un fichaje, dejó claro que todo concuerda para que integre la convocatoria:

“Yo me negaba a creer que era un tema de selección y pensaba que se iba porque le estaba yendo bien, pero también lo vi sacando la misma hoja con el membrete de la Federación Colombiana de Futbol. Jersson González, estaba sacando la visa con papelito de Federación y todo. No tuve tiempo de hablar con ellos, pero quiero creer que tuvo una oferta y se va, porque no va a estar en horario de la mañana, faltando a entrenamiento con Santa Fe, para irse de paseo, con Luis Sinisterra, con alguien de Federación”.