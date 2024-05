Once Caldas vs Santa Fe

Los hinchas de Once Caldas no podrían estar más ilusionados con el equipo y es que el equipo no solamente ha conseguido buenos resultados, sino que demuestra una unidad impresionante que muchos han catalogado como ‘el poder de la amistad’ y se lo han atribuido al técnico Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera.

PUBLICIDAD

Este vínculo se ha visto reflejado durante el torneo con la asistencia que han tenido, especialmente durante los partidos de cuadrangulares, pues el ambiente estaba inmejorable, al punto que un futbolista del ‘Blanco Blanco’ lloró durante los actos protocolarios.

Jugador de Once Caldas no aguantó la emoción y lloró antes del partido contra Santa Fe:

Se trata de Mateo García, el destacado mediocampista del conjunto de Manizales, quien ha disputado 18 de los 22 partidos y es uno de los hombres más importantes del equipo, pese a que apenas llegó este año procedente del Real Cartagena.

Los actos protocolarios del juego contra Independiente Santa Fe se llevaron a cabo con normalidad, pero la cámara se enfocó en uno de los hechos más emotivos de la jornada y es que el futbolista de 27 años no pudo evitar las lágrimas justo antes de arrancar el compromiso.

A continuación el llanto de Mateo García en pleno Once Caldas vs Santa Fe:

La polémica de la fecha protagonizada por James Aguirre:

En medio del empate sin goles, que dejó pocas emociones en el Estadio Palogrande de Manizales, quedó una insólita jugada que llamó la atención de unos y despertó la indignación de otros, pues James Aguirre tomó el balón con las manos fuera del área.

Lo curioso del asunto es que en medio de la distracción del guardameta, ni los jugadores de Independiente Santa Fe reclamaron, ni tampoco el árbitro Carlos Betancur se percató de la situación, hecho que lo ha llenado de comentarios negativos en redes sociales.