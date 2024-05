Ola de lesionados en Millonarios: otro de sus futbolistas no podrá jugar contra el Pereira

El desempeño del Millonarios de Alberto Gamero ha tenido un deterioro evidente durante el primer semestre de este 2024 y una de las principales causas de este fenómeno es la gran cantidad de bajas que ha presentado. Esto se ha hecho evidente con jugadores claves como el paisa Daniel Cataño, quien ha sido clave para el ataque del cuadro embajador.

Durante el partido que Millonarios jugó contra Bolívar de Bolivia, por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2024, dos futbolistas de gran importancia resultaron afectados por las lesiones. Quizás el más afectado fue el delantero Leonardo Castro, quien sufrió un fuerte golpe en el hombro que lo llevó a ser reemplazado por el argentino Santiago Giordana.

La lesión de Castro fue, sin duda, una de las peores noticias que recibió el equipo albiazul, pues él es uno de los goleadores del fútbol colombiano, pese al rendimiento irregular de Millonarios.

Sin embargo, Castro no fue la única baja de los embajadores. En las últimas horas también dieron a conocer que el volante de recuperación Stiven Vega

“Millonarios FC informa que en el partido vs. Bolívar válido por la CONMEBOL Copa Libertadores, Stiven Vega presentó un trauma directo sobre el cuádriceps de su pierna derecha, generando una contusión muscular por lo cual no estará disponible para el juego de este sábado vs. Deportivo Pereira por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2024-I”, indicaron en un comunicado de prensa.

No obstante, sostuvieron que Vega se encuentra en proceso de rehabilitación y recuperación.

Tabla de posiciones del Grupo A en los cuadrangulares de la Liga Betplay

El partido que disputa Millonarios este sábado 11 de mayo será clave para que tenga éxito en lo que queda de los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor. Esto se debe a que sufrió una dolorosa derrota por 2-1 jugando de visitante contra el Junior de Barranquilla en la primera fecha de los cuadrangulares.

Por lo pronto, Junior es el primero del Grupo A con 3 puntos. En segundo lugar también está el Pereira con tres puntos. En el tercer y cuarto lugar se encuentran Bucaramanga y Millonarios, este último es el colero debido a que Bucaramanga tiene un punto invisible por su posición en la fase del todos contra todos.