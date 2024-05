¿Hernán Torres regresa a Colombia? Esto respondió el dt sobre rumores de su llegada a un histórico del FPC

El técnico Hernán Torres, quien ha tenido una exitosa carrera al frente de equipos colombianos como Deportes Tolima y Millonarios, hoy se encuentra al frente del Emelec de Ecuador. Sin embargo, en los últimos días han empezado a circular rumores de que podría regresar a representaro los colores de otro histórico club de Colombia, el Deportivo Cali.

Así lo señaló durante una intervención el reconocido periodista Carlos Arturo Arango, mejor conocido como el ‘Petiso’, quien trabaja para Zona Libre de Humo.

“Hernán Torres será técnico del Deportivo Cali. Las situaciones económicas se han hablado, el tiempo de trabajo se ha hablado, el contrato se ha hablado, restarían minucias. Tendría que pasar algo anormal para que no venga al Cali. Es un compromiso de palabra entre gente del Cali y Hernán Torres”, sostuvo el ‘Petiso’.

Esta versión causó un gran revuelo en las redes sociales, pues el Deportivo Cali ha estado atravesando una difícil situación durante los últimos meses por su bajo rendimiento. Incluso, está peleando para evitar el descenso. Además, Hernán Torres es recordado con cariño por los hinchas de algunos equipos colombianos y, además, es reconocido a nivel nacional por su respetada carrera como director técnico.

Sin embargo, en otra intervención que hizo para referirse a este tema desminitió las afirmaciones que hizo el periodista especializado en los equipos de fútbol del Valle del Cauca.

“Eso es mentira, yo no he arreglado con el Deportivo Cali. No sé de dónde se sacan las informaciones, no he hecho ningún arreglo con el Cali. Yo me debo a esta institución de Emelec. Estoy en pleno torneo, en plena recta final, donde estamos jugando partidos demasiado importantes. Me parece que no es el momento para estas situaciones. Yo me voy de aquí cuando el presidente Pileggi me eche. No es más, ¿qué más voy a aclarar?”, dijo con contundencia Hernán Torres a través de un video difundido en las redes sociales.