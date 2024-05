“Mi conciencia está tranquila”, Óscar Julián Ruiz sobre señalamientos en su contra

Óscar Julián Ruiz, reconocido por haber sido uno de los mejores árbitros colombianos en todos los tiempos, se confesó y habló de todo un poco, desde las dudas que se levantan en el arbitraje, la llegada de la tecnología al fútbol con el VAR y hasta de la vez que le tocó mandar a callar una orquesta en la tribuna de un estadio.

Fue en entrevista concedida al medio Zona Libre de Humo que recordó varias situaciones de su carrera.

Óscar Julián Ruiz sobre el VAR

“En toda parte funciona igual el VAR, pero todo depende de la jugada. Puede ser que haya error en la tecnología, no todo a veces es culpa del árbitro”.

El error siempre es posible

“La tecnología vino a ayudar, pero no a hacer el deporte completo. En el fútbol todo esto es subjetivo, estamos hablando de interpretación”.

Dineros de por medio

“La duda siempre estará en el fútbol, mueve pasiones, dinero y ahí se pierde algo de objetividad”.

Un pionero de la tecnología

“Yo nunca salí del campo en esa jugada polémica del gol hecho con la mano, en esa época no existía el VAR, pero se aplicó una decisión con tecnología que revisó el cuarto árbitro”.

El Pibe ofendido

“Fue algo anecdótico lo que paso con el Pibe Valderrama en esa jugada cuando me hizo señas de dinero con la mano, me decía cosas impublicables, pero no paso a mayores”.

Una extensa trayectoria

“Un partido que me marcó fue la final de la Copa América 99 entre Brasil vs Uruguay y la Intercontinental entre Real Madrid vs Boca, pité en la liga de Brasil, en Qatar”

Temas judiciales

“Yo he tenido varios fallos judiciales que han salido a mi favor, pero eso no se ha publicado, lo más importante es que mi conciencia está tranquila”.

Un referente

“El mejor árbitro, para mí, en la historia de Colombia ha sido José Joaquín Torres, dirigió la final de los juegos olímpicos en el 92, final de copa libertadores, recopa e intercontinental, fui su asistente unas 5 veces y aprendí mucho de él”.

Silenciando la orquesta

“Tengo muchas anécdotas en el Pascual Guerrero, alguna vez me tocó callar una orquesta en la tribuna porque no dejaban pitar de la bulla que hacían. También muchas veces me madrearon. Pitar un clásico América vs Cali siempre ha sido algo muy bueno”.