“No juega más”: Alfredo Arias ‘se mamó' de un jugador del Medellín tras el clásico contra Nacional

Con solo un semestre de diferencia, Alfredo Arias pasó de ser finalista del fútbol colombiano a estar al borde de la eliminación con el mismo Independiente Medellín. De hecho, luego del clásico contra Atlético Nacional, que terminó igualado a dos goles en la noche del domingo 21 de abril, el estratega uruguayo demostró que hay un jugador con el que no pudo y sentenció a no volver a jugar.

Alfredo Arias se rindió con un jugador de Medellín:

Durante la conferencia de prensa posterior al clásico ‘paisa’, Alfredo Arias ‘no tuvo pelos en la lengua’ para dejar expuesto al delantero de 19 años, Jaime Peralta, a quien le dejó muy claro que no lo tendrá más en cuenta porque se cansó de ayudarlo y protegerlo.

“(Jaime) Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me rindo, pero me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro, ya perdí la cuenta. Ya me di cuenta de que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca. La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida.

La única manera que a mí me queda que aprenda, que acá, mientras yo esté, no juega más”.

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Independiente Medellín, tira la toalla con la indisciplina del delantero Jaime Peralta, y lo sentencia: “Acá, mientras yo esté, no juega más”. pic.twitter.com/hGeANy5ywX — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 22, 2024

Medellín quedó al borde de la eliminación:

Matemáticamente, todavía quedan chances para el vigente subcampeón del fútbol colombiano, pero dependiendo de otros resultados, pues quedó en la novena casilla con 26 unidades, a dos puntos de Once Caldas, que se ubica octavo.

De igual manera, Fortaleza tiene pendiente un partido contra Atlético Bucaramanga, que en caso de terminar con victoria de los bogotanos, desplazaría al Medellín a la décima casilla por diferencia de gol.

Por tal razón, Medellín tendrá que mirar de ‘reojo’ a lo que suceda en el juego de Once Caldas vs América en la última fecha y asimismo los dos que le quedan a Fortaleza.

Medellín se jugará su última ficha contra Envigado en condición de visitante.