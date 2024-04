Dibu Martínez recibió dos tarjetas amarillas en un mismo partido y no fue expulsado, ¿por qué?

🧐 'Dibu' Martínez ya tenía amarilla y recibió otra en la tanda de penales Aston Villa vs Lille. ¿Por qué no fue expulsado? Vamos al reglamento: las amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del CT durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales. pic.twitter.com/6WWuBmrJG1