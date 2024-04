Atracaron y golpearon a exfutbolista de Santa Fe, Junior y Millonarios al sur de Bogotá

La inseguridad en Bogotá no es un asunto nuevo y esta vez fue turno para un exfutbolista Santa Fe, Junior y Millonarios, a quien atracaron, le pegaron dos veces en la cabeza con el arma y le hurtaron varias pertenencias de su vivienda al sur de la ciudad.

Robaron a Diego Luis Córdoba al sur de Bogotá:

Las redes sociales se encargaron de poner en evidencia el caso de Diego Luis Córdoba, quien supo vestir varias camisetas del fútbol colombiano, entre las que se destacan Santa Fe, Junior, Millonarios, Real Cartagena, Huila o Quindío, donde destacó como volante de marca.

Ahora que ya está retirado y alejado del fútbol, volvió a ser noticia por cuenta de la inseguridad en Bogotá, pues ladrones llegaron a su casa y le hurtaron joyas, dinero en efectivo y dos teléfonos móviles. Por si fuera poco, también le golpearon la cabeza en dos ocasiones con el arma.

“Yo estaba ahí conversando con dos conocidos y de un momento a otro apareció un hombre, que sacó un arma de fuego. En mi reacción me fui al suelo, ahí el atracador me pone la rodilla en el pecho, me apunta y me quita mis pertenencias”, reveló el exfutbolista al Canal Caracol.

De igual manera, Córdoba contó que el robo sucedido en Ciudad Montes ascendió a los 8 millones de pesos y el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades, aunque hasta ahora no ha habido respuesta.

¿Quién es Diego Luis Córdoba?

A sus 44 años, el otrora mediocampista decidió incursionar en los negocios y por tal motivo es propietario de algunos bares en la ciudad, siendo ‘Salsa Vips’ uno de los más reconocidos en el que varios artistas reconocidos han ido a cantar.

De igual manera, como recuento de su carrera, además de los equipos colombianos mencionados anteriormente, también jugó ocho años en el fútbol ecuatoriano para el equipo Olmedo.