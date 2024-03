Directivo del Cali no dio esperanza con Lucas González, pero ya hay más nombres sobre la mesa

El cargo de Jaime de la Pava como Director Técnico del Deportivo Cali pende de un hilo, al punto que él mismo prefirió anticiparse a todos y dejar en claro que si no le ganan a Patriotas, él da un paso al costado. Ante esta posibilidad, los directivos del cuadro ‘Azucarero’ ya se pusieron a trabajar en un posible reemplazo y hay varios nombres sobre la mesa, incluido Lucas González, quien es uno de los candidatos más difíciles.

Vea acá: Carlos Antonio dejó claro que “se perratearon los símbolos patrios” en la camiseta de Colombia

Jaime de la Pava podría tener las horas contadas en Cali, pero Lucas González no sería su reemplazo:

El equipo caleño ha perdido sus últimos tres partidos y se acerca peligrosamente a la zona del descenso, hecho que desencadenó un rumor que apuntaba a la destitución del actual entrenador. Sin embargo, en medio de la incertidumbre ante las versiones no oficiales, muchos hallaron en común que no habían dejado ir a De la Pava porque no había dinero para indemnizarlo, pues según reveló Harold Lozada, directivo que recién renunció, reveló que le tendrían que pagar 182 millones al experimentado entrenador.

Recomendados

El exdirectivo también contó que hay varios nombres en carpeta que puedan hacerse cargo del proyecto y Lucas González es uno de ellos, aunque su llegada parece lejana por un factor económico: “Lucas está pero es un nombre costoso, se aleja de nuestras posibilidades”.

De igual manera, Lozada confesó que han hablado con cinco entrenadores, pero solamente reveló nombres interesantes: Lucas Pusineri, Armando ‘Piripi’ Osma y Carrascal.