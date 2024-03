Johan Arango jugará en un equipo de Brasil y se reencontrará con un viejo amigo, pero no todo es color de rosa

Archivo EFE Indisciplina de Johan Arango antes del clásico Millonarios VS Santa

Johan Arango es un excelente futbolista colombiano que se destacó en varios equipos como América, Once Caldas, Medellín, Santa Fe o Jaguares, gracias a su calidad en la cancha y poderío ofensivo. Sin embargo, también ha sido fuertemente cuestionado por su disciplina fuera del terreno de juego.

Aun así, Johan Arango encontró a sus 33 años una nueva oportunidad en el fútbol de Brasil, donde se reencontrará con un ‘viejo amigo’

Johan Arango jugará en el fútbol de Brasil:

Hace algunos días, Arango fue oficializado como nuevo futbolista de União Atlético Clube de Brasil y en dicho equipo también juega el defensor Héctor Urrego, con quien coincidió tanto en Independiente Santa Fe como en Jaguares. No obstante, no todo es color de rosa porque el campeonato que afrontarán no es el Brasileirao, ni tampoco competirá al máximo nivel con los clubes que se destacan como los mejores del continente.

Resulta que este equipo juega en la segunda división del Campeonato Tocantinense de fútbol, que básicamente es el torneo organizado por la Federación de Fútbol de la región en cuestión, que ya es profesional.